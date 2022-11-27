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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Госдума в декабре примет закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев в РФ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за запрет для иностранцев на пользование услугами суррогатного материнства в РФ.

"Необходимо сделать всё, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря", - написал Володин в своем телеграмм-канале в воскресенье.

По его мнению, "торговля детьми недопустима".

"За последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тысяч младенцев, рождённых суррогатными матерями. Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в 2 млрд евро. Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары", - отметил спикер Госдумы.

Госдума Вячеслав Володин
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