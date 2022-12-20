Рособрнадзор не будет переводить ЕГЭ в дистанционный формат

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не рассматривает возможность перехода Единого госэкзамена (ЕГЭ) в удаленный формат, в том числе чтобы не создавать условия для сдачи уехавшим из РФ за границу.

"Мы не рассматриваем формат дистанционной сдачи, потому что экзамен единый. Есть определенная часть ребят с ограниченными возможностями здоровья, они и так имеют право сдавать удаленно. А тем более сейчас создавать условия для перебежчиков, зачем это надо? Мы не видим смысла, этим только они могут воспользоваться", - сказал Музаев журналистам.

По его словам, "во всех странах есть центры Россотрудничества, это отработанная годами схема, они (находящиеся за границей - ИФ) могут заявляться и сдавать экзамены".

"Если человек собирается поступать в российский университет, надо приехать на экзамен, а иначе зачем ему эти результаты?", - добавил Музаев.

Согласно утвержденному расписанию, в 2023 году ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля, досрочный период планируется провести с 20 марта по 19 апреля.

Музаев также сообщил, что внесение изменений в задания по Единому госэкзамену (ЕГЭ), включающему события новейшей истории России, возможно через год после введения нового учебника истории в программу для выпускных классов.

"Как правило год, да (требуется)", - сказал Музаев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В свою очередь заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал, что внесение изменений в ЕГЭ по истории также зависит от того, с какого класса в программу введут новый учебник.

"Измерительные материалы для ЕГЭ меняются каждый год. Сейчас Минпрос делает единую программу (по истории), бессмысленно спрашивать у детей, если они по нему не учились. Если учебник с 6-го класса введут, наверное, одиннадцатиклассников все равно бессмысленно спрашивать", - уточнил Круглинский.

На прошлой неделе министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил журналистам, что на подготовку нового учебника по истории России потребуется около года, группу по написанию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.