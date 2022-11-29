В "Газпроме" отметили отсутствие у европейского "энергетического перехода" подтвержденной технологической базы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Энергетический переход", предусматривающий замену ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками, пока не имеет подтвержденной технологической базы, заявила заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Москве.

Она отметила, что текущий экономический кризис в очередной раз демонстрирует критическую важность обеспеченности глобальной экономики достаточным объёмом предложения энергетических ресурсов.

"При этом мы наблюдаем, что в ряде западных стран безапелляционно уверены, что энергетика будущего должна быть основана исключительно на возобновляемых источниках энергии. За этой уверенностью не стоит должный уровень технологического развития, отсутствует необходимая инфраструктурная база, а также не учитывается волатильный характер производительности ВИЭ", - заявила она.

Бурмистрова констатировала, что эта политика уже привела к существенному спаду интереса инвесторов к так называемой традиционной энергетике. В результате значительной недоинвестированности отрасли ископаемых видов топлива, особенно природного газа, на глобальном рынке возник существенный дефицит предложения.

При этом она отметила, что в Китае в энергетической политике придерживаются принципа "сначала вводить новое и только потом ломать старое" (докладчик привел цитату из выступления председателя КНР Си Цзиньпина на ХХ съезде КПК в октябре).

"Только такое видение, исходящее из существующих технологических реалий, понимания инвестиционных циклов, ценности стабильности и экономического развития, и способно обеспечить устойчивый и надёжный переход к низкоэмиссионной энергетике будущего", - сказала зампред "Газпрома".

Поэтому, по ее мнению, сейчас страны, которые придерживаются взвешенной, рациональной энергетической политики, проходят этот кризис с меньшими потерями - в их числе Россия и Китай.

Бурмистрова напомнила, что "Газпром" продолжает реализацию проекта "Сахалин-2": "Проект начинает играть все более весомую роль в поставках нефти и СПГ в адрес китайских потребителей".

Кроме того, существует проект по комплексной переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, включающий фракционирование газа, газохимию и крупнотоннажное производство СПГ, который "также может стать значимым энергоресурсом для китайских потребителей".