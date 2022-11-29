Российские военные уничтожили арсенал ВСУ под Запорожьем и американскую РЛС в ДНР

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в Запорожской области.

"В районе населенного пункта Белогорье Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник.

По его словам, в районе населенного пункта Николаевка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

"В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам "Пеликан", - отметил Конашенков.

Также, по его данным, в районе населенного пункта Макеевка (ЛНР) уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение десяти пунктам управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка Донецкой народной республики, Никольское Херсонской области, а также 62 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 148 районах", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.

"Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области", - сказал он.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотный летательный аппарат, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3628 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7406 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.