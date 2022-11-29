РЖД прорабатывают создание новых пунктов пропуска на границе с Китаем

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" прорабатывает вопрос создания новых пунктов пропуска на границе с Китаем, сообщил во вторник замглавы компании Алексей Шило в ходе Российско-Китайского бизнес форума.

"По итогам проведенного Восточного экономического форума и встреч с главами правительств субъектов Российской Федерации РЖД приступают к предварительной проработке вопроса создания дополнительных новых железнодорожных пунктов пропуска на границе с КНР. Это Староцурухайтуйский (Приаргунск) - Хэйшаньтоу в Забайкальском крае, Благовещенск - Хэйхе и Джалинда - Мохэ в Амурской области и Лесозаводск-Хулинь в Приморском крае", - рассказал топ-менеджер.

Вместе с тем, для диверсификации грузопотоков РЖД в настоящее время прорабатывают маршруты через Казахстан и Монголию. "С нашими казахстанскими партнерами это проект новой железнодорожной линии Аягоз - Бахты с созданием пункта пропуска на казахстано-китайской границе, с нашими монгольскими коллегами мы прорабатываем вопрос реконструкции линии Соловьевск (Россия) - Ээрэнцав (Монглия) - Чойбалсан и строительство линии Чойбалсан - Бичигт", - добавил Шило.

"Считаю необходимым предложить нашим китайским партнерам учитывать эти перспективные пункты пропуска в своих пятилетних планах развития, в том числе и для поставки энергетических грузов", - подчеркнул он.

Он также напомнил, что в рамках развития Восточного полигона РЖД занимается модернизацией действующих пунктов пропуска. "До 2025 г. мы планируем завершить проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по развитию транспортной инфраструктуры пунктов пропуска Наушки, Гродеково, Махалино и Забайкальск", - сообщил Шило.