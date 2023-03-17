Финмодель проекта ж/д моста из Приамурья в Китай разработают до апреля

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Финансовая модель проекта строительства международного железнодорожного моста Джалинда (РФ) - Мохэ (КНР) будет разработана до конца марта, сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Рассчитываем, что до конца марта разработаем финмодель и сможем приступить к полноценному обсуждению, поиску партнеров и реализации этого проекта. Я думаю, что около трех месяцев займет обсуждение со специалистами, если все будет успешно, проведем конкурс на выбор инвестора. Инвестор уже приступит к проектированию и строительству моста. Из опыта прошлых лет такие объекты строятся 48 месяцев", - сказал глава Амурской области.

Губернатор пояснил, что на данном этапе пока нельзя обозначить даже примерную стоимость и сроки реализации проекта.

Строительство железнодорожного моста Джалинда-Мохэ обсуждалось в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке осенью прошлого года при участии ОАО "РЖД". Тогда же заинтересованные стороны договорились создать рабочую группу. Новый международный мост может быть создан на базе закрытой пока железнодорожной ветки необщего пользования Сковородино-Рейново на условиях государственно-частного партнерства, сообщали РЖД.

Проект транспортного коридора Нерюнгри-Сковородино-Джалинда-Мохэ включен в стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года.