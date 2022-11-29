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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Мишустин сообщил о продлении программы стимулирования найма на 2023 год

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Правительство продлит программу стимулирования найма на 2023 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Прошлой весной по поручению президента для поддержки занятости правительство запустило программу стимулирования найма. Она доказала свою эффективность. Поэтому принято решение продлить ее на следующий год", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства во вторник.

"Продолжим возмещать компаниям расходы на частичную оплату труда новых работников в случае, если они возьмут в штат молодых людей до 30 лет, в том числе без опыта и выпускников", - добавил премьер.

Он отметил, что на всех таких сотрудников организациям и индивидуальным предпринимателям и дальше будут поэтапно предоставляться субсидии в объеме 3 минимальных размеров оплаты труда.

"Федеральная поддержка позволит многим людям быстрее найти работу", - подчеркнул Мишустин.

Михаил Мишустин
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