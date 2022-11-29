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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Хуснуллин назвал низкой производительность труда в строительстве в РФ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал повышать производительность труда в сфере строительства.

"Пока производительность труда у нас низкая. Мы темпы, объемы работ увеличили, а производительность у нас пока низкая", - сказал Хуснуллин во вторник на заседании Попечительского совета Московского государственного строительного университета (МГСУ).

Он отметил, что современное строительство - высокотехнологичная отрасль.

"Ключевая задача, которой нам нужно заниматься, - это повышение производительности труда", - заявил Хуснуллин.

Он добавил, что в строительную отрасль также необходимо включиться федеральному проекту Минобрнауки "Передовые инженерные школы", направленному на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.

Марат Хуснуллин
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