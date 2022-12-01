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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:20

Путин обсудит с Голиковой применение экспериментальных лекарств при наследственных болезнях

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин допустил, что экспериментальные препараты для лечения наследственных заболеваний могли бы применяться в отдельных случаях.

В ходе встречи президента с участниками конгресса молодых ученых один из ее участников рассказал, что за рубежом применяются десятки новых препаратов от наследственных заболеваний. По его словам, это стало возможно благодаря нормативным документам, разрешающим применение экспериментальных наработок.

Участник встречи предложил разрешить применение экспериментальных препаратов в отдельных случаях для пациентов, не имеющих альтернативных методов лечения. Он заметил, что текущее законодательство РФ разрешает применение лекарств из субстанций, полученных только промышленным способом.

"На первый взгляд мне кажется, что это надо сделать. Я, конечно, не могу прямо сейчас принять окончательное решение. Но не понимаю, почему должны быть ограничения, связанные с массовым промышленным производством, если его и быть не может. Речь идет о единичных случаях", - сказал Путин.

"Я с Татьяной Алексеевной Голиковой переговорю. Надеюсь, мы так сделаем", - добавил он.

Владимир Путин Татьяна Голикова
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