Керченская паромная переправа вновь прекратила работу из-за усиления ветра

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

С 05:50 по Москве паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям – усиление ветром до 17 м/с, говорится в сообщении.

Ранее работа переправы приостанавливалась в ночь на четверг также из-за усиления ветра, но днем 1 декабря переправа возобновила работу.