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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Керченская паромная переправа возобновила работу

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Возобновлена работа Керченской паромной переправы, приостановленная рано утром в пятницу из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

"Работают два парома", - говорится в сообщении.

С 05:50 по московскому времени пятницы паромное сообщение временно приостанавливалось по погодным условиям - усиление ветра до 17 м/с.

Ранее работа переправы приостанавливалась в ночь на четверг также из-за усиления ветра, но днем 1 декабря переправа возобновила работу.

МЧС Краснодарский край Керченская переправа
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