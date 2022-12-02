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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Обвинение запросило 7,5 лет колонии для основателя Petropavlovsk Масловского

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило приговорить к семи с половиной годам колонии основателя и бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В ходе прений сторон государственное обвинение попросило суд назначить Масловскому наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей", - сообщили агентству в суде.

Защита настаивала на оправдательном приговоре, уточнили в пресс-службе.

Приговор Масловскому будет оглашен 5 декабря в 10:00.

Petropavlovsk Павел Масловский
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