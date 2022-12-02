В России за сутки COVID-19 заболели 6,7 тыс. человек

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 6,7 тысячи случаев, скончались 57 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"В РФ выявлен 6 721 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 150 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 12,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 31 субъекте РФ, снижение - в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 785 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. До сегодняшнего дня в РФ в течение двух дней отмечался рост заболеваемости.

За минувшие сутки скончались 57 человек, накануне сообщалось о 58 умерших.

"Выздоровели за сутки 5 684 человека, или на 3,1% меньше в сравнении с 1 декабря", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 604 334 случаев заражения коронавирусом, 392 117 умерших и 21 009 259 выздоровевших.