Путин заявил Шольцу, что удары по целям на Украине стали вынужденной реакцией

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин вновь подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Путин заявил Шольцу, что ракетные удары по целям на Украине стали вынужденной реакцией на атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, в том числе Крымского моста.

"Было отмечено, что российские Вооружённые Силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определённым целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики", - отмечается в сообщении.

В Кремле подчеркнули, что "обращено внимание на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных".

"Все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины, приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров. Кроме того, это стимулирует радикальных украинских националистов к совершению всё новых кровавых преступлений против мирного населения", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Кремля.

В нем говорится, что "президент России призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий".