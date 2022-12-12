Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Киев ввел санкции против управляющего делами УПЦ и глав четырех епархий

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Власти Украины объявили о введении санкций на пять лет против ряда видных деятелей Украинской православной церкви, которые, по мнению Киева, придерживаются пророссийских позиций.

Как сообщили украинские СМИ, речь идет о семи священнослужителях, среди них наиболее заметные фигуры - управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Кроме того, в санкционных списках СБУ оказались архиепископ Константиновский Паисий (викарий Горловской епархии), архимандрит Запорожской епархии Иоанн (Прокопенко) и архимандрит Херсонской епархии Алексий (Федоров).

Санкции против представителей духовенства подразумевают блокирование их активов и вывода капиталов за пределы Украины, ограничение торговых операций и т.д. Кроме того, все они лишаются государственных и прочих наград Украины, а также права приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.

Украина УПЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Иране казнили уже двух участников массовых акций протеста

В Китае перестанут следить за перемещением жителей в рамках ослабления COVID-мер

В Китае перестанут следить за перемещением жителей в рамках ослабления COVID-мер

В Великобритании отложили закрытие угольных электростанций

Танкеры с казахстанской нефтью, задержанные в Черном море у берегов Турции, вышли из проливов

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 декабря

Минсельхоз США снизил оценку мирового сбора пшеницы из-за ситуации в Аргентине и Канаде

Минсельхоз США снизил оценку мирового сбора пшеницы из-за ситуации в Аргентине и Канаде

Опрос показал, что большинство граждан США выступают против переизбрания Байдена

Десантный корабль ВМС США взял на борт посадочную капсулу корабля Orion после его приводнения

Десантный корабль ВМС США взял на борт посадочную капсулу корабля Orion после его приводнения

Посол РФ в Великобритании заявил, что его задача состоит в поддержании контактов с коллегами

Спускаемая капсула лунного корабля Orion приводнилась в Тихом океане

Спускаемая капсула лунного корабля Orion приводнилась в Тихом океане
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });