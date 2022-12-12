Киев ввел санкции против управляющего делами УПЦ и глав четырех епархий

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Власти Украины объявили о введении санкций на пять лет против ряда видных деятелей Украинской православной церкви, которые, по мнению Киева, придерживаются пророссийских позиций.

Как сообщили украинские СМИ, речь идет о семи священнослужителях, среди них наиболее заметные фигуры - управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Кроме того, в санкционных списках СБУ оказались архиепископ Константиновский Паисий (викарий Горловской епархии), архимандрит Запорожской епархии Иоанн (Прокопенко) и архимандрит Херсонской епархии Алексий (Федоров).

Санкции против представителей духовенства подразумевают блокирование их активов и вывода капиталов за пределы Украины, ограничение торговых операций и т.д. Кроме того, все они лишаются государственных и прочих наград Украины, а также права приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.