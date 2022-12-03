Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Десятки судов не могут зайти в Ростовский порт из-за падения уровня воды в Дону

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Недостаточный уровень воды в реке Дон на территории Ростовской области спровоцировал задержку движения около 50 судов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Порядка 30 судов находятся в море на рейдовой стоянке в акватории Ростовского порта, еще около 20 в устье реки и не могут выйти в море. Причиной послужили сгонно-ветровые явления, из-за которых в реке Дон упал уровень воды", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после того, как уровень воды поднимется, суда дойдут до точек назначения. Навигация была продлена до 6 декабря.

Ростов Дон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 3 декабря

Россия с 1 января вводит экспортные пошлины на удобрения - 23,5% при цене свыше $450/т

Шойгу отметил важность партнерства с Белоруссией

Военная операция на Украине

Российские военные предотвратили украинскую атаку на донецком направлении

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 6,6 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели более 6,6 тыс. человек

"Примаковские чтения": перефокусировка на меридиан

"Примаковские чтения": перефокусировка на меридиан

Газовое оборудование взорвалось в пятиэтажном доме в Астраханской области

Что произошло за день: пятница, 2 декабря

Генпрокуратура РФ просит суд признать террористическим движение "Маньяки. Культ убийств"

РФ планирует усилить безопасность своих загранучреждений

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });