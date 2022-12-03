Десятки судов не могут зайти в Ростовский порт из-за падения уровня воды в Дону

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Недостаточный уровень воды в реке Дон на территории Ростовской области спровоцировал задержку движения около 50 судов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Порядка 30 судов находятся в море на рейдовой стоянке в акватории Ростовского порта, еще около 20 в устье реки и не могут выйти в море. Причиной послужили сгонно-ветровые явления, из-за которых в реке Дон упал уровень воды", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после того, как уровень воды поднимется, суда дойдут до точек назначения. Навигация была продлена до 6 декабря.