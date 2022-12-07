У Ростовского порта возобновилось суходоство после нескольких дней спада уровня воды

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В районе Ростовского порта, где несколько десятков судов с конца ноября ждали подъема уровня воды в Доне, возобновилось судоходство, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Ветер стихает, и вода прибывает. Скоро уровень воды достигнет благоприятных отметок. Но появилась новая проблема в виде образования льда на реке, которая также осложняет движение судов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несколько судов уже смогли выйти к Керченскому проливу.

Сложности с движением судов из-за падения уровня воды в Дону начались примерно с 29 ноября, добавил он.

Ранее сообщалось, что около трех десятков судов находятся в море на рейдовой стоянке в акватории Ростовского порта, еще около 20 - в устье реки и не могут выйти в море. Причиной послужили сгонно-ветровые явления, из-за которых в реке Дон упал уровень воды.

Порт Ростова-на-Дону имеет статус международного, он принимает и обрабатывает суда класса "река-море" грузоподъемностью до 5 тысяч тонн, а также иностранные суда со сходными характеристиками и осадкой до 4 метров. В порту находятся 56 причалов. Пропускная способность грузовых терминалов - 12,8 млн тонн в год.