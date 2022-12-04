Очередь на Керченскую переправу из-за непогоды составила 370 машин

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия не позволили осуществлять паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив на выходных, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"В очереди на Керченскую переправу ожидают 370 машин. В районе пролива продолжает действовать штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле контрольно-пропускного пункта порта "Кавказ" погрузки на паромы ждут 80 машин. Водителям предоставили транспорт для поездки в магазин, прорабатывается вопрос о доставке питьевой воды и питания.

Еще 290 грузовых и легковых автомобилей находятся на перехватывающей парковке в поселке Ильич. Там работает столовая и есть пункт обогрева, продолжают дежурить волонтеры.

Ранее сообщалось, что Керченская паромная переправа в очередной раз приостановила работу из-за непогоды.