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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Более 300 автомобилей ожидают в очереди на Керченскую переправу

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Очередь автомобилей, ожидающих открытия Керченской переправы, незначительно снизилась за последние сутки, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

"Из-за неблагоприятных погодных условий паромные перевозки пассажиров, машин и железнодорожных вагонов через пролив не осуществляли. На перехватывающей парковке в поселке Ильич 5 декабря находятся 317 машин. Водителям фур с продуктами питания и товарами первой необходимости выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на парковке продолжают дежурить волонтеры. Для водителей и пассажиров с 10:00 до 22:00 работает столовая, есть пункт обогрева.

Ранее сообщалось, что, по данным на вечер воскресенья, в очереди ожидали 370 автомобилей. При этом переправа не возобновляла своей работы.

Краснодарский край Керченская переправа
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