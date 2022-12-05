Российские военные разгромили условных террористов на совместных учениях в Лаосе

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Совместная российско-лаосская группировка войск численностью более 800 человек разгромила условных террористов на военных учениях "Ларос-2022" на полигоне "Бан Пэн" в Лаосе, сообщило Минобороны России.

Танкисты и мотострелки Восточного военного округа и военные Народной Армии Лаоса провели разведку для обнаружения условных незаконных вооруженных формирований, их полевых лагерей и складов с боеприпасами.

"Экипажи обеих стран на танках Т-72БМС под прикрытием подразделений огневой поддержки на бронированных машинах выдвинулись в заданные районы для ведения учебно-боевых действий. В ходе марша танкисты преодолели труднопроходимые участки местности и условно зараженные зоны", - говорится в пресс-релизе.

Военные дали бой НВФ.

"После артиллерийской подготовки, при поддержке армейской и оперативно-тактической авиации НАЛ, тактическая группировка России и Лаоса заняла выгодные рубежи и высоты, после чего захватила плацдарм в указанном районе", - сообщили в Минобороны и подчеркнули, что на учениях впервые был применен совместный тактический воздушный десант.

"Военнослужащие обеих стран отработали действия по высадке десантно-штурмовых подразделений из транспортно-боевых вертолетов. В целях содействия наступающим с фронта войскам, высадившийся десант атаковал условного противника с фланга, сумев при этом сорвать планы обороняющихся НВФ", - указывает российское оборонное ведомство.

Начальник отела международного военного сотрудничества ВВО полковник Иван Тараев подчеркнул, что в ходе проведения операции по ликвидации условных террористов "особое внимание было уделено отработке взаимодействия и управлению тактическими действиями подразделений обеих стран".