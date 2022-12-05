Брянская область продлила действие высокого уровня террористической опасности
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Власти Брянской области вновь продлили сроки действия установленного на территории региона высокого (желтого) уровня террористической опасности, сообщает пресс-служба областного правительства в понедельник.
"На территории Брянской области с 14.00 часов 5 декабря 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.
Высокий уровень террористической опасности власти региона ввели 11 апреля, а затем неоднократно продлевали.