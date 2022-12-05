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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Большинство мер соцподдержки планируют распространить на новые территории РФ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Большинство существующих на территории РФ мер социальной поддержки будут распространены на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, соответствующий проект закона готовится, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы сейчас готовим соответствующий проект закона в развитие конституционных законов о присоединении территорий. И, конечно, мы оцениваем сейчас ситуацию, но исходим из того, что абсолютное большинство мер поддержки будет действовать на территории присоединенных регионов, так же, как и на территории РФ", - сказала Голикова журналистам.

По ее словам, на новых территориях уже начинают работу органы, занимающиеся вопросами соцподдержки.

Голикова выразила надежду, что разрабатываемый законопроект будет принят в Госдуме и утвержден в Совете Федерации.

Татьяна Голикова ЛНР ДНР Херсонская область Запорожская область
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