Большинство мер соцподдержки планируют распространить на новые территории РФ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Большинство существующих на территории РФ мер социальной поддержки будут распространены на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, соответствующий проект закона готовится, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы сейчас готовим соответствующий проект закона в развитие конституционных законов о присоединении территорий. И, конечно, мы оцениваем сейчас ситуацию, но исходим из того, что абсолютное большинство мер поддержки будет действовать на территории присоединенных регионов, так же, как и на территории РФ", - сказала Голикова журналистам.

По ее словам, на новых территориях уже начинают работу органы, занимающиеся вопросами соцподдержки.

Голикова выразила надежду, что разрабатываемый законопроект будет принят в Госдуме и утвержден в Совете Федерации.