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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Песков заявил, что власти РФ принимают меры в связи с украинскими ударами

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российские власти учитывают участившиеся в последние время украинские удары по территории РФ и принимают необходимые меры против них, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у Пескова спросили, не видит ли Кремль опасности в интенсификации украинских ударов по территории России в последнее время.

"Безусловно, отрыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов, конечно, является фактором опасности, и, конечно, он учитывается и принимаются необходимые меры", - отреагировал представитель Кремля.

У него также поинтересовались, не связано ли с ударами по российской территории совещание с постоянными членами Совбеза РФ, которое Владимир Путин провел во вторник, и на котором обсуждались вопросы "обеспечения внутренней безопасности" государства.

"Совет безопасности собирается обычно раз в неделю, если как-то по-другому не модифицируется график. Это - тот самый случай", - ответил Песков.

Он заявил, что Россия в постоянном режиме занимается защитой своей нефтяной инфраструктуры, в том числе нефтяных терминалов на юге страны.

"Безусловно, они защищаются в постоянном режиме. Там принимаются дополнительные меры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли какая-то дополнительная защита НПЗ и нефтяных терминалов на юге страны.

"Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс", - добавил он.

Дмитрий Песков
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