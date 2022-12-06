Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Поезда задействовали в тушении пожара на курском аэродроме после атаки беспилотника

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Московская железная дорога оказывает помощь в тушении пожара, который возник после атаки аэродрома в Курске, сообщила пресс-служба обладминистрации.

"На место отправлены три пожарных поезда, в каждом по две цистерны со 120 тоннами воды и более 5 тонн пенообразователя", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале, после атаки беспилотника на аэродроме загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет.

На территории Курской области, граничащей с Украиной, действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Приграничные территории Курской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Свиной грипп" выявлен в 74 регионах России

Тела двух мужчин и ребенка найдены при разборе завалов в Нижневартовске

Тела двух мужчин и ребенка найдены при разборе завалов в Нижневартовске

В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала "Дождь"

В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений

В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений

Что произошло за день: понедельник, 5 декабря

"Яндекс" получил президентское разрешение на докапитализацию дочернего банка

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о перехвате беспилотников при попытке атаки аэродромов под Рязанью и Саратовом

Путин в сопровождении Хуснуллина осмотрел Крымский мост

Путин подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии

В Росприроднадзоре назвали удушье основной версией массовой гибели тюленей в Дагестане

В Росприроднадзоре назвали удушье основной версией массовой гибели тюленей в Дагестане
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });