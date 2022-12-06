Поезда задействовали в тушении пожара на курском аэродроме после атаки беспилотника

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Московская железная дорога оказывает помощь в тушении пожара, который возник после атаки аэродрома в Курске, сообщила пресс-служба обладминистрации.

"На место отправлены три пожарных поезда, в каждом по две цистерны со 120 тоннами воды и более 5 тонн пенообразователя", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале, после атаки беспилотника на аэродроме загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет.

На территории Курской области, граничащей с Украиной, действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Приграничные территории Курской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.