Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

"Свиной грипп" выявлен в 74 регионах России

Почти 50 % россиян сделали прививки от гриппа

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, показатель за неделю вырос на 23%, вариант "свиного гриппа" выявлен в 74 регионах РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей (...) Так называемый "свиной грипп" выявлен уже в 74 субъектах РФ", - сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%), уточнили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что прививку от гриппа в РФ сделали более 72,4 млн человек, что составляет 49,5% от численности населения страны.

По состоянию на 2 декабря в пятерку регионов-лидеров по охвату вакцинацией против гриппа вошли республика Тыва (61,5%), Чеченская республика (60,5%), ХМАО (60,4%), Тюменская область (60,1%) и ЯНАО (59,1%).

Замыкают список Владимирская область (42,1%), Ульяновская область (41,5%) Псковская область (37,8%), республика Карелия (40,9%), республика Хакасия (39,8%) и Мурманская область (32,5%).

Роспотребнадзор свиной грипп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тела двух мужчин и ребенка найдены при разборе завалов в Нижневартовске

Тела двух мужчин и ребенка найдены при разборе завалов в Нижневартовске

В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала "Дождь"

В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений

В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений

Что произошло за день: понедельник, 5 декабря

"Яндекс" получил президентское разрешение на докапитализацию дочернего банка

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о перехвате беспилотников при попытке атаки аэродромов под Рязанью и Саратовом

Путин в сопровождении Хуснуллина осмотрел Крымский мост

Путин подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии

В Росприроднадзоре назвали удушье основной версией массовой гибели тюленей в Дагестане

В Росприроднадзоре назвали удушье основной версией массовой гибели тюленей в Дагестане

Взрыв газа в пятиэтажке Нижневартовска произошел при монтаже газовой горелки к баллону

Взрыв газа в пятиэтажке Нижневартовска произошел при монтаже газовой горелки к баллону
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });