"Свиной грипп" выявлен в 74 регионах России

Почти 50 % россиян сделали прививки от гриппа

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, показатель за неделю вырос на 23%, вариант "свиного гриппа" выявлен в 74 регионах РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей (...) Так называемый "свиной грипп" выявлен уже в 74 субъектах РФ", - сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%), уточнили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что прививку от гриппа в РФ сделали более 72,4 млн человек, что составляет 49,5% от численности населения страны.

По состоянию на 2 декабря в пятерку регионов-лидеров по охвату вакцинацией против гриппа вошли республика Тыва (61,5%), Чеченская республика (60,5%), ХМАО (60,4%), Тюменская область (60,1%) и ЯНАО (59,1%).

Замыкают список Владимирская область (42,1%), Ульяновская область (41,5%) Псковская область (37,8%), республика Карелия (40,9%), республика Хакасия (39,8%) и Мурманская область (32,5%).