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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Мурашко заявил, что российские вакцины эффективны против "свиного гриппа"

Глава Минздрава призвал носить маски в общественных местах из-за роста заболеваемости гриппом и коронавирусом

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Все отечественные антигриппозные вакцины эффективны против "свиного гриппа", рост заболеваемости которым отмечается в настоящее время, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В этом году распространяется штамм H1N1. Вакцины, которые обновляются в этом сезоне, они содержат как раз все компоненты для штамма H1N1. Поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна", - сказал Мурашко журналистам во вторник.

По его словам, в настоящее время идет период подъема заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. "Поэтому рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах", - отметил министр.

По его словам, лекарственных препаратов для лечения гриппа и коронавируса в России достаточно. "В этот период есть лекарственные препараты, которые крайне необходимы при лечении заболевания (...), они выпускаются в РФ, и поэтому дефицита в них нет на сегодняшний день", - сказал Мурашко, порекомендовав своевременно обращаться к врачу в случае заболевания и получать рекомендацию по дальнейшему лечению.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, показатель за неделю вырос на 23%, вариант "свиного гриппа" выявлен в 74 регионах РФ.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
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