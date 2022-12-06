Шойгу сообщил, что ВСУ за две недели выпустили по ЗАЭС 33 крупнокалиберных снаряда

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Украинские военные за последние две недели 33 раза обстреляли крупнокалиберными снарядами Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Наши подразделения принимают все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. В свою очередь киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект. Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По его словам, российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских снарядов.

"Вместе с тем некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции. Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм", - заявил министр обороны РФ.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ продолжат защищать критически важные объекты на контролируемых территориях.