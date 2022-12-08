Рябков заявил, что вопрос безопасности ЗАЭС будет зависеть от "здравой" позиции Киева

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что нахождение компромисса по безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) станет невозможным, если при решении вопроса по отношению к Москве возобладают "калькуляции иного свойства".

"Гендиректор (глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ИФ), посылая соответствующие сигналы, тоже демонстрирует, что он отдает себе отчет в возможности нахождения компромисса, но все зависит от политической воли с другой стороны. Если там возобладают какие-то калькуляции иного свойства, что вот сейчас есть шанс что-то такое из Москвы выбить, тогда не будет этого - не будет ни до Нового года, ни после Нового года", - сказал он в интервью газете "Известия".

"Для нас главная сейчас непроясненная проблема сводится к тому, что нет уверенности в готовности Киева здраво подойти к этому вопросу. Мы не можем создать зону, которая повышала бы риски для ЗАЭС", - подчеркнул дипломат.

Кроме того, Рябков отметил, что не уверен в намерениях Гросси посетить ЗАЭС в обозримой перспективе.

"По большому счету присутствие на ней персонала МАГАТЭ позволяет агентству из первых рук получать информацию, что там происходит и чего там не происходит. Не происходит, например, никаких агрессивных действий со стороны России", - констатировал он.

Во вторник Рябков, отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать заявление МАГАТЭ, в котором выражается надежда, что до конца года удастся достичь договоренности с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС, заявил, что "мы будем к этому стремиться".