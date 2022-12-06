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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Глава Минобороны РФ назвал целью российских ударов сокрушение военного потенциала Украины

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что РФ наносит массированные ракетные удары по различным объектам на Украине для сокрушения военного потенциала этой страны.

"Российские Вооруженные силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Российские войска в ходе освобождения республик Донбасса за последнее время взяли под контроль шесть населенных пунктов, сообщил он.

"Вооружённые силы России продолжают освобождать Донбасс. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка", - сказал Шойгу.

По словам министра, "на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях нанесен значительный урон живой силе и технике вооружённых сил Украины".

"Потери противника за ноябрь составили более восьми тысяч трехсот военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более трехсот боевых бронированных машин", - сообщил Шойгу.

Минобороны РФ Сергей Шойгу
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