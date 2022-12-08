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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Путин назвал удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины ответом на действия Киева

Путин назвал удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины ответом на действия Киева
Владимир Путин во время вручения медалей в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары России по энергетической инфраструктуре Украины являются ответом на удары по российским объектам, в том числе по Крымскому мосту.

"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это", - сказал Путин в ходе общения с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда".

"Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк?" - добавил он.

Он отметил: "Никто нигде словом об этом не обмолвился. Молчок полный. Стоит нам только пошевелиться и что-то сделать в ответ - шум, гам, треск на всю вселенную".

Президент подчеркнул, что это не будет мешать России выполнять боевые задачи.

Хроника 24 февраля – 08 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Украина
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