Путин назвал удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины ответом на действия Киева

Владимир Путин во время вручения медалей в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары России по энергетической инфраструктуре Украины являются ответом на удары по российским объектам, в том числе по Крымскому мосту.

"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это", - сказал Путин в ходе общения с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда".

"Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк?" - добавил он.

Он отметил: "Никто нигде словом об этом не обмолвился. Молчок полный. Стоит нам только пошевелиться и что-то сделать в ответ - шум, гам, треск на всю вселенную".

Президент подчеркнул, что это не будет мешать России выполнять боевые задачи.