Дума согласилась запретить офшорным компаниям быть концессионерами в сфере ЖКХ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает юридическим лицам, зарегистрированным в офшорных иностранных государствах и территориях, выступать концессионерами в сфере теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Группа депутатов внесла проект № 216246-8 в палату в октябре.

Сейчас по закону сторонами концессионного соглашения по объектам ЖКХ не могут быть иностранные компании, которые не имеют в России аккредитованных филиалов или представительств. Также стороной концессии не могут быть два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные компании без представительств в России.

Принятый в первом чтении законопроект вносит в этот перечень и иностранные лица, которые зарегистрированы в офшорах, то есть в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций.

Речь идет о списке офшорных юрисдикций, которые утверждает российский Минфин, сейчас в нем 40 юрисдикций (включая такие, как Сейшельские острова, Гибралтар).

"Принятие законопроекта позволит не допустить офшорные организации в сферу жилищно-коммунального хозяйства, что будет способствовать повышению уровня не только безопасности таких объектов, но и качества услуг, предоставляемых концессионерами", - считают авторы.

Правительство в отзыве на проект предложило предусмотреть в нем положения "об отсутствии у российского юридического лица, являющегося стороной по концессионному соглашению в отношении объектов ЖКХ, прямого или косвенного контроля со стороны юридического лица, зарегистрированного в офшорной зоне".