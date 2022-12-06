Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Дума согласилась запретить офшорным компаниям быть концессионерами в сфере ЖКХ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает юридическим лицам, зарегистрированным в офшорных иностранных государствах и территориях, выступать концессионерами в сфере теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Группа депутатов внесла проект № 216246-8 в палату в октябре.

Сейчас по закону сторонами концессионного соглашения по объектам ЖКХ не могут быть иностранные компании, которые не имеют в России аккредитованных филиалов или представительств. Также стороной концессии не могут быть два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные компании без представительств в России.

Принятый в первом чтении законопроект вносит в этот перечень и иностранные лица, которые зарегистрированы в офшорах, то есть в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций.

Речь идет о списке офшорных юрисдикций, которые утверждает российский Минфин, сейчас в нем 40 юрисдикций (включая такие, как Сейшельские острова, Гибралтар).

"Принятие законопроекта позволит не допустить офшорные организации в сферу жилищно-коммунального хозяйства, что будет способствовать повышению уровня не только безопасности таких объектов, но и качества услуг, предоставляемых концессионерами", - считают авторы.

Правительство в отзыве на проект предложило предусмотреть в нем положения "об отсутствии у российского юридического лица, являющегося стороной по концессионному соглашению в отношении объектов ЖКХ, прямого или косвенного контроля со стороны юридического лица, зарегистрированного в офшорной зоне".

Госдума Минфин Сейшелы Гибралтар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские ученые разработали быстрый способ доставки лекарств в опухоль

Российские ученые разработали быстрый способ доставки лекарств в опухоль

В Белгородской области решили создать батальоны самообороны в приграничных районах

Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера Украины Верещук и замглавы украинского МИД

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 60 российских военных

В Москве открылся форум "Примаковские чтения"

Число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске выросло до восьми

Число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске выросло до восьми

Глава Минобороны РФ назвал целью российских ударов сокрушение военного потенциала Украины

В Кремле вновь опровергли слухи о новой волне мобилизации в РФ

Минстрой продлит на год часть антикризисных мер поддержки стройкомплекса

Минстрой продлит на год часть антикризисных мер поддержки стройкомплекса

"Свиной грипп" выявлен в 74 регионах России

"Свиной грипп" выявлен в 74 регионах России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });