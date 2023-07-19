Компаниям из офшоров запретили быть концессионерами в сфере ЖКХ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает юридическим лицам, зарегистрированным в офшорных иностранных государствах и территориях, выступать концессионерами в сфере теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, итоговая версия документа была смягчена для российских компаний, управляемых из офшоров.

Документ (№216246-8) был внесен в парламент группой депутатов в октябре 2022 года.

Согласно действующему законодательству, сторонами концессионного соглашения по объектам ЖКХ не могут быть иностранные компании, которые не имеют в РФ аккредитованных филиалов или представительств. Также стороной концессии не могут быть два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные компании без представительств в РФ.

Принятый закон вносит в этот перечень иностранные лица (и подконтрольные им лица), которые зарегистрированы в офшорах, то есть в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций.

В документе уточняется, что речь идет о списке офшорных юрисдикций, которые утверждает Минфин РФ.

"Принятие законопроекта позволит не допустить офшорные организации в сферу жилищно-коммунального хозяйства, что будет способствовать повышению уровня не только безопасности таких объектов, но и качества услуг, предоставляемых концессионерами", - считают авторы.

Ко второму чтению была добавлена поправка, по которой концессионерами в сфере ЖКХ на основе решений, принимаемых правительством, могут быть российские юридические лица, находящиеся под контролем офшорных компаний.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года и не будет распространяться на концессионные соглашения, заключенные до дня его вступления в силу.