Троих взрослых и ребенка достали из-под завалов торгового дома в Назрани

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС в Назрани (Ингушетия) спасли четырех человек, в том числе ребенка, оказавшихся под завалами в торговом центре "Таргим", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского МЧС в среду.

"В ходе спасательных работ извлечены четверо – трое взрослых и один ребенок. Инцидент, по предварительной версии, произошел из-за хлопка газовоздушной смеси", - сказал представитель ведомства.

По его данным, всех пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу. В МЧС напомнили, что пожар уже полностью ликвидирован.

В 15:03 спасателям поступило сообщение о происшествии в Назрани по ул. Муталиева в торговом доме "Таргим". По прибытии было установлено, что в здании произошел взрыв газовоздушной смеси с последующими возгоранием и частичным разрушением здания.