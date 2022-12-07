Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Троих взрослых и ребенка достали из-под завалов торгового дома в Назрани

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС в Назрани (Ингушетия) спасли четырех человек, в том числе ребенка, оказавшихся под завалами в торговом центре "Таргим", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского МЧС в среду.

"В ходе спасательных работ извлечены четверо – трое взрослых и один ребенок. Инцидент, по предварительной версии, произошел из-за хлопка газовоздушной смеси", - сказал представитель ведомства.

По его данным, всех пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу. В МЧС напомнили, что пожар уже полностью ликвидирован.

В 15:03 спасателям поступило сообщение о происшествии в Назрани по ул. Муталиева в торговом доме "Таргим". По прибытии было установлено, что в здании произошел взрыв газовоздушной смеси с последующими возгоранием и частичным разрушением здания.

Назрань Ингушетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что ядерная угроза нарастает, но РФ не применит ядерное оружие первой

Путин заявил, что СВО может стать длительным процессом

Путин заявил, что СВО может стать длительным процессом
Дело журналиста Ивана Сафронова

Апелляционный суд признал законным приговор журналисту Сафронову за госизмену

Апелляционный суд признал законным приговор журналисту Сафронову за госизмену

Президент РФ пообещал разобраться с проблемами с экипировкой военных

Россия приостанавливает уплату взносов в ПАЧЭС

Россия приостанавливает уплату взносов в ПАЧЭС

Двух человек извлекли из-под завалов после взрыва в торговом доме в Ингушетии

Двух человек извлекли из-под завалов после взрыва в торговом доме в Ингушетии

Начался ремонт левой стороны автомобильной части Крымского моста

Путин обсудит с членами СПЧ проблему протезирования раненных во время СВО

МРОТ с 1 января вырастет на 6,3% и составит 16 242 рубля

ЦБ готов разрешить майнерам продавать криптовалюту только на иностранных биржах

ЦБ готов разрешить майнерам продавать криптовалюту только на иностранных биржах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });