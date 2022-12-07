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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Путин заявил, что ядерная угроза нарастает, но РФ не применит ядерное оружие первой

Путин заявил, что ядерная угроза нарастает, но РФ не применит ядерное оружие первой
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Россия не будет применять первой ядерное оружие, поскольку рассматривает его в качестве средства защиты, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Угроза ядерной войны... Вы правы. Такая угроза нарастает, чего греха таить", - сказал Путин в ходе заседания Совета по правам человека.

"По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой. Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены", - добавил он.

Путин подчеркнул, что ядерное оружие рассматривается Россией "именно как защита".

"Наша стратегия применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся построена вокруг так называемого ответно-встречного удара. Когда по нам наносится удар, мы наносим ответ", - сказал Путин.

Российские ядерные силы находятся в более продвинутом состоянии, чем в любой другой стране мира, но Москва не собирается "размахивать" ядерным оружием, заявил Путин.

"Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они находятся в более продвинутом и более современном виде, чем у какой-либо другой ядерной страны. На сегодняшний день это очевидный факт", - сказал он на встрече с членами президентского Совета по правам человека.

"Мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть", - продолжил глава государства.

По его словам, наличие ядерного оружия – это "не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор".

В ходе заседания СПЧ он сказал, что сейчас все обсуждают, так называемое тактическое ядерное оружие. "Американское ядерное оружие в большом количестве расположено на европейской территории. Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаем. Но, естественно, своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если это потребуется", - заявил Путин.

При этом Путин, говоря о тактическом ядерном оружии, отметил, что "никто не замечает и не хочет замечать и видеть то, что делается и говорится в странах-соседях, в западных странах".

"Я уже сказал: мы же свое ядерное оружие, в том числе тактическое, на территории других стран не имеем, а американцы имеют. И в Турции, и в целом ряде других государств Европы. Проводят тренировки по возможности использования носителей этих стран для применения американского ядерного оружия. Мы же этого не делали пока ничего", - пояснил он.

Путин также напомнил о словах экс-премьера Великобритании Лиз Трасс о возможности применения ею ядерного оружия.

"В ответ на это мне пришлось некоторые вещи тоже акцентировать. Ее высказывание никто не заметил, а то, что мы говорим, сразу же выпячивается, и этими заявлениями начинают весь мир пугать", - сказал он в связи с этим.

Владимир Путин
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