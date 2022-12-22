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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Доля современного вооружения в ядерной "триаде" РФ доведена до 91,3%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах России доведена до 91,3% сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге в четверг.

"В стратегических ядерных силах продолжалось переоснащение на современные и перспективные ракетные комплексы, модернизация самолетов дальней авиации. Доля современного вооружения в ядерной "триаде" доведена до 91,3 процентов", - сказал Герасимов.

Он также отметил, что "в течение года Вооруженными силами решались задачи по повышению боевого потенциала, совершенствованию подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием, а также по поставке современных образцов вооружения и техники".

Герасимов подчеркнул, что в 2022 году принимались необходимые меры по повышению боевых возможностей сил общего назначения, в том числе с учетом опыта специальной военной операции.

"Совершенствовался состав и организационная структура соединений и воинских частей. В войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено свыше 3 100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения", - сказал Герасимов.

Он также отметил, что для обеспечения безопасности РФ с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования Военно-морского флота.

Герасимов подчеркнул, что "в целях парирования потенциальных угроз Российской Федерации в воздушно-космической сфере совершенствуется воздушно-космическая оборона страны, основу которой составляют Воздушно-космические силы".

Говоря о ВКС, Герасимов отметил, что соединения и воинские части этого вида войск "оснащаются современными авиационными комплексами и модернизированными ударными вертолетами".

"На вооружение зенитно-ракетных и радиотехнических войск поступают новые системы и радиолокационные станции различного назначения", - отметил Герасимов.

По его оценке, "возросли возможности беспилотной авиации за счет формирования новых подразделений и оснащения Вооруженных сил современными комплексами с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами".

Генерал также отметил, что "боевая учеба остается приоритетным направлением деятельности Вооружённых сил".

Генштаб РФ Валерий Герасимов
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