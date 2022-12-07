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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Школьников будут переводить на "удаленку" при отсутствии 20% учащихся из-за гриппа

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Школьные классы будут переводить на дистанционное обучение в случае отсутствия 20% учеников на занятиях из-за гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Для школ мы издали новое методическое письмо, подготовили и отправили, чтобы не было путаницы. Если в классе, тем более в школе, не приходят на занятия больше 20% учеников, вот есть класс, если сегодня ученики не пришли, то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать. Чтоб дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-Заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Попова отметила, что в этом году в Россию пришел "свиной грипп", который привел к пандемии в 2009 году. Это вариант вируса вызывает большое количество осложнений и может привести к смерти.

Роспотребнадзор
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