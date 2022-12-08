Путин в четверг вручит Героям России медали "Золотая звезда"
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 8 декабря накануне Дня Героев Отечества вручит Героям России медали "Золотая звезда".
Как сообщает пресс-служба Кремля, на торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои РФ и кавалеры ордена Святого Георгия.
Традиция чествования Героев Отечества возобновлена в соответствии с указанием президента в 2013 году.