Путин в четверг вручит Героям России медали "Золотая звезда"

Фото: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 8 декабря накануне Дня Героев Отечества вручит Героям России медали "Золотая звезда".

Как сообщает пресс-служба Кремля, на торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои РФ и кавалеры ордена Святого Георгия.

Традиция чествования Героев Отечества возобновлена в соответствии с указанием президента в 2013 году.