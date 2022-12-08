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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Путин в четверг вручит Героям России медали "Золотая звезда"

Путин в четверг вручит Героям России медали "Золотая звезда"
Фото: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 8 декабря накануне Дня Героев Отечества вручит Героям России медали "Золотая звезда".

Как сообщает пресс-служба Кремля, на торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои РФ и кавалеры ордена Святого Георгия.

Традиция чествования Героев Отечества возобновлена в соответствии с указанием президента в 2013 году.

Владимир Путин
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