Путин вручил Героям России медали "Золотая звезда"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин участвует в церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда".

Мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

"Гордимся солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые воюют сейчас, участвуют в специальной военной операции, с честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан, отстаивая наше общее право самостоятельно определять свою судьбу", - сказал президент, открывая церемонию.

"Сегодня высшие государственные награды будут вручены военнослужащим, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции и удостоены звания Герой России. Искренне благодарю вас за службу отечеству, за верность идеалам, которые всегда в любые времена объединяли Россию", - подчеркнул он.

В числе приглашенных более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия - Герои Советского Союза, Герои РФ и кавалеры ордена Святого Георгия.

Традиция чествования Героев Отечества была возобновлена в соответствии с указанием президента в 2013 году.

Звание героя России присвоено начальнику оперативного управления-заместителю начальника штаба Восточного округа войск национальной гвардии РФ Сергею Белозерову, командиру роты специального назначения 785 отдельного отряда специального назначения 10 отдельной бригады специального назначения Южного военного округа Александру Волкову, начальнику центра-старшему летчику-испытателю 1338 испытательного центра Минобороны Сергею Демьяненко, заместителю командира танкового батальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Борису Дудко.

Аналогичное звание присвоено и командиру 7 отдельного гвардейского мотострелкового полка 11 армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа Александру Завадскому, замкомандира 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Сергею Иштуганову, механику-водителю разведывательного взвода 175 разведывательного батальона 76 гвардейской десантной-штурмовой дивизии ВДВ Давиду Малыйкину, командиру мотострелковой роты 200 отдельной мотострелковой бригады 14 армейского корпуса Северного флота Павлу Семенко, замкомандира парашютно-десантной роты по военно-политической работе 56 гвардейского десантно-штурмового полка 7 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Денису Скакуновскому и начальнику 267 летно-исследовательского испытательного центра-заместителю начальника 929 государственного летно-испытательного центра Минобороны Максиму Стефанову.

Космонавтам-испытателям из Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Ивану Вагнеру и Сергею Кудь-Сверчкову присвоены звания героев РФ и почетное звание "Летчик-космонавт РФ".