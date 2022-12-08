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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Власти сообщили о начале восстановительных работ на Каховской ГЭС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники начали восстановительные работы на Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил журналистам глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"На ГЭС сотрудники работают, проводятся ремонтно-восстановительные работы. Люди станцию не бросают", - сказал он.

Леонтьев добавил, что объекты гидроэлектростанции полностью находятся под контролем российских военных. Однако гражданским сотрудникам ГЭС приходится работать под постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.

"Постоянно обстреливают, ежедневно. Там буквально в 300 метрах находится враг. Плотина гидроэлектростанции заходит в Веселое и Казацкое (населенные пункты на правом берегу Днепра - ИФ). Сейчас Веселое и Казацкое находятся под контролем украинских войск. Конечно, украинские военные на ГЭС не заходят, потому что она находится под контролем российских сил. Но на той стороне плотины находятся ВСУ", - добавил Леонтьев.

В конце октября была объявлена эвакуация населения из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра, в том числе из Новой Каховки, где находится ГЭС. Позже сообщалось, что сотрудники были вынуждены покинуть электростанцию из-за постоянных обстрелов, ГЭС прекратила выработку электроэнергии.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявлял о планах по модернизации Каховской ГЭС. По его словам, при проектной мощности более 700 мегаватт, в последнее время ГЭС вырабатывала лишь 350 мегаватт, работал один из шести энергоблоков. После проведения модернизации мощность Каховской ГЭС планируется увеличить до 900 мегаватт.

По информации из открытых источников, Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

Каховская ГЭС Херсонская область
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