За содействие диверсионной деятельности предложили давать вплоть до пожизненного срока

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму в четверг внесен пакет законопроектов об уголовном наказании за содействие диверсионной деятельности и административной ответственности за распространение информации об изготовлении взрывчатых веществ, сообщил соавтор инициатив, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

"Сегодня в Госдуму мы вносим пакет законопроектов, направленных на борьбу с диверсионной деятельностью в РФ. Авторами инициатив выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславым Володиным", - сказал Пискарёв "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, ответственность вводится не только для тех, кто совершает диверсионные акты, но и для тех, кто их организовывает, финансирует, агитирует, обучает - содействует совершению таких актов.

"Наказание мы предусмотрели вплоть до пожизненного за содействие диверсионной деятельности, финансирование, обучение", - сказал Пискарев.