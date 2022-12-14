Дума одобрила в I чтении уголовное наказание за диверсии вплоть до пожизненного срока

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении пакет законопроектов об уголовном наказании за осуществление диверсионной деятельности.

"Учитывая, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов - принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Это общее мнение всех фракций Государственной думы. Авторами инициатив выступили более 380 депутатов", - сказал, комментируя проект закона, председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Законопроектом (253939-8) предлагается признать отягчающими обстоятельствами совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии.

Наказание за диверсию

Также предлагается установить уголовную ответственность за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсий, вооружение или подготовку лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финансирование диверсии в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. руб. или пожизненным лишением свободы.

За те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения - в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн. руб. либо пожизненным лишением свободы.

За прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях совершения диверсий, в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих - в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

За пособничество в совершении диверсий предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, предусматривает проект закона.

За организацию совершения диверсии или руководство их совершением, а равно организацию финансирования диверсии - в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

За создание диверсионного сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления диверсионной деятельности либо для подготовки или совершения диверсий либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии, а равно руководство таким диверсионным сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или пожизненным лишением свободы.

За участие в диверсионном сообществе проектом закона предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

В частности, под пропагандой диверсии предлагается понимать деятельность по распространению материалов или информации, направленных на формирование у лица убежденности в необходимости осуществления диверсионной деятельности.

Освобождение от уголовной ответственности

Предусматривается также освобождение от уголовной ответственности, если лицо своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало или совершению которого содействовало, говорится в законопроекте.

Кроме того, возможно освобождение от уголовной ответственности лица, добровольно прекратившего участие в диверсионном сообществе и сообщившего о его существовании. При этом не может признаваться добровольным прекращение участия в диверсионном сообществе в момент или после задержания лица либо в момент или после начала производства в отношении его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий, говорится в проекте закона.

Предусматривается также освобождение от уголовной ответственности, если лицо сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях совершения диверсии, способствовало раскрытию совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его проведения.

Вторым проектом закона (254061-8), также внесенного группой депутатов и одобренного Госдумой в первом чтении, предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с установленной в настоящее время блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов, а также организаторов и других лиц, содействующих диверсионной деятельности, направленной на совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан РФ.

"Сейчас у нас всё сделано для того, чтобы блокировать финансирующих терроризм, но про диверсии мы забыли. Мы намерены внесением данных проектов законов решить этот вопрос", - сказал ранее "Интерфаксу" соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.