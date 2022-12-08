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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Отмена обязательной регистрации сои и шрота с ГМО продлена в России на 2023 год

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Правительство продлило на 2023 год отмену госрегистрации сои и соевого шрота, произведенных с генно-модифицированными организмами (ГМО), при условии подтверждения их безопасности Россельхознадзором.

Такое постановление от 6 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации.

Эта мера предусмотрена и для продукции, ввозимой в страну.

Отмена госрегистрации сои и соевого шрота с ГМО, поставки которых возможны при условии подтверждения их безопасности Россельхознадзором, была предусмотрена постановлением правительства от 16 апреля 2020 года. Срок его действия был сначала рассчитан до 1 января 2021 года, затем ежегодно продлевался.

В новом постановлении правительства дату, до которой действует эта мера, - 1 января 2023 года будет заменена на 1 января 2024 года.

Как сообщалось в материалах к проекту, если постановление продлено не будет, то с 1 января 2023 года "будет фактически введен запрет для неограниченного круга лиц на ввоз соевых бобов и соевого шрота, содержащих ГМО". "Это ставит под угрозу как проходящую заготовительную кампанию, так и бизнес-планы всех животноводческих и птицеводческих компаний, и, как следствие, негативно скажется на ценах на корма", - говорилось в материалах.

После принятия постановления № 520 Минсельхоз и Россельхознадзор гарантировали, что поставки в РФ сои и соевого шрота с ГМО, как и раньше, будут под контролем. Документ не предполагает возможности бесконтрольного ввоза соевых бобов, содержащих ГМО, а лишь дает право ввезти сырье с ГМО-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли многочисленные исследования безопасности, заявляло тогда ведомство.

Россельхознадзор, в свою очередь, уточнял, что постановление правительства не разрешает ввоз в Россию сои и соевого шрота новых ГМ-линий.

Россельхознадзор Правительство ГМО Минсельхоз
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