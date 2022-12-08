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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В Госдуме предложили блокировать счета диверсантов и причастных к их финансированию

В Госдуме предложили блокировать счета диверсантов и причастных к их финансированию
Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла в парламент поправки в закон об "антиотмывочной" деятельности, согласно которым предлагается блокировать счета граждан и организаций, если суд признает их причастными к диверсионной длительности либо к финансированию диверсионной деятельности.

Поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" опубликованы в электронной базе данных парламента (N254061-8).

"Законопроектом предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с установленной в настоящее время блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов", - говорится в пояснительной записке.

Согласно действующему законодательству, банковские счета компаний или граждан могут быть заблокированы, если они включены в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Предлагается установить, что блокировка счетов может коснуться лиц после вступления в законную силу приговора суда РФ о признании лица виновным по действующей ст. 281 УК РФ (диверсия), а также по планируемым к принятию новым статьям УК: ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности), ст. 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), ст.281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем).

Определение новых статей УК также дано во внесённом в Госдуму в четверг законопроекте (N253939-8). Под финансированием диверсии, в частности, предлагается понимать предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 281 Уголовного кодекса.

Согласно ст. 281 УК диверсия - это совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума Вячеслав Володин
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