Решений о сокращении добычи нефти пока нет, ответ на price cap вскоре будет в указе

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Решений о сокращении добычи нефти в России не принято, это пока размышления; конкретные шаги в связи с price cap будут прописаны в указе, который выйдет в ближайшие дни, заявил на пресс-конференции в Бишкеке президент Владимир Путин.

Он отметил, что ценовой потолок на российскую нефть соответствует тем ценам, по которым страна сейчас торгует нефтью.

"В этом смысле это решение нас никак не затрагивает. Brent чуть повыше, Urals чуть пониже, мы еще скидки многим партнерам делаем. Потерь у нас не будет ни при каких обстоятельствах. Так что за бюджет не переживайте", - заверил он.

Однако, нерыночное регулирование со стороны потребителей разрушает отрасль, сказал президент: "Это касается далеко не только нас. Это касается всех производителей нефти, потому что, если кто-то согласится, что потребитель определяет цену, то это приведет к коллапсу самой отрасли, поскольку потребитель всегда будет настаивать на том, чтобы цена ниже. Отрасль и так недофинансирована. Если мы будем слушать только потребителя, то это инвестирование сведется к нулю. Все это приведет на каком-то этапе к катастрофическому всплеску цен. Это глупое предложение, непрочитанное. Дело не в нас, а в общем состоянии мировой энергетики, оно вредное для мировых энергетических рынков. Это решение глупо в том числе и для потребителей, потому что и потребители должны осознать: если будут настаивать на ценах, которые им приятны, цены уйдут вниз, инвестиции сведутся к нулю, а в конечном итоге цены взлетят до небес. И ударят по тем, кто такие решения предлагает".

"Я уже говорил, что мы не будем продавать в те страны, которые это решение поддержат. Мы подумаем, может быть, даже при необходимости и возможном сокращении добычи. У нас есть договоренность ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем о дополнительном, если потребуется. Мы думаем на этот счет, решений пока нет", - продолжил президент.

"Конкретные шаги будут изложены в указе президента России, который выйдет в ближайшие несколько дней", - пообещал он.