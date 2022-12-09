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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

РФ ввела 35%-е пошлины на импорт парфюмерии и косметики из ряда недружественных стран

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Россия ввела до конца 2023 года пошлины в размере 35% в отношении отдельной парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши.

Соответствующее постановление №2240 утверждено премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 7 декабря.

Аналогичный размер импортной пошлины будет действовать в отношении гражданского оружия и патронов из недружественных стран.

В список товаров, облагаемых пошлиной, включена продукция, по которой имеются отечественные аналоги - шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов, средства для бритья, дезодоранты и антиперспиранты, средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Введение полного запрета на поставки парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым ассортимент отечественных брендов не в полной мере может удовлетворить запросы потребителей (парфюмерия, декоративная косметика), пока не планируется", - подчеркнули в министерстве.

"Порядка 60% от общего объема импорта указанной продукции поставляется в Россию из стран Европейского союза, тогда как объемы поставок из шести стран, для продукции из которых было принято решение ввести повышенную пошлину, не превышают 8-15% и охватывают узкий "нишевый" сегмент брендов, в основном в ценовой категории "премиум", - отметили в ведомстве.

По данным Минпромторга, мощности российских предприятий перекрывают импорт из предложенного перечня недружественных стран: в 6 раз - по шампуням, в 3 раза - по средствам для волос, в 8 раз - по средствам для чистки зубов, в 6 раз - по дезодорантам и антиперспирантам, в 20 раз - по ароматизаторам, в 62 раза - по моющим средствам.

РФ США Канада Великобритания Австралия Новая Зеландия Польша
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