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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Почти треть россиян ожидают роста уровня жизни в течение года

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Почти каждый третий россиянин (30%) полагает, что в течение ближайшего года его уровень жизни станет выше, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

В свою очередь, каждый одиннадцатый (9%) уверен, что за данный период его жизнь изменится в худшую сторону, отмечают социологи, более трети сограждан (37%) не ждут лично для себя каких-либо изменений, отмечают социологи.

По данным ФОМ, почти каждый четвертый (24%) затрудняется оценить свои перспективы на ближайший год в этом плане.

Что касается ожиданий относительно уровня жизни в стране в целом на ближайший год, то, согласно опросу, улучшений ждут 29% россиян, почти столько же респондентов (28%) не ожидают каких-либо изменений, ухудшений ждёт почти каждый пятый (18%).

Опрос был проведен 25-27 ноября 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ
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