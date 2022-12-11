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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Продажу и запуск фейерверков временно запретили в Курской области

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Власти Курской области запретят продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января, сообщил в воскресенье губернатор Роман Старовойт.

"Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян. В регионе сохраняется "желтый уровень" террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области", - написал он в своем телеграм-канале.

На территории Курской области, граничащей с Украиной, действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Приграничные территории Курской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Курская область Роман Старовойт
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