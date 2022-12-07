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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Ликвидирован пожар в районе курского аэродрома, возникший после атаки беспилотника

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание на нефтенакопителе, возникшее во вторник в результате атаки на курский аэродром, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное накануне в результате атаки ВСУ, ликвидировано", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Он отметил, что больше суток с огнем боролись свыше 200 человек. По его данным, пострадавших в результате возгорания нет.

Накануне утром Старовойт сообщил, что после атаки беспилотника на аэродроме загорелся нефтенакопитель. К тушению привлекались три пожарных поезда. Пожару была присвоена третья категория сложности по пятибалльной шкале.

На территории Курской области, граничащей с Украиной, действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Приграничные территории Курской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Курская область Роман Старовойт
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