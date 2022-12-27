На медосмотры детей в новых регионах РФ выделено более 435 млн рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит дополнительно более 435 млн рублей на проведение углубленного профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой и Луганской народных республиках и в Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе кабинета министров со ссылкой на распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

"Деньги в виде субсидии поступят Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России. Источником средств стал резервный фонд правительства", - говорится в пресс-релизе.

В октябре на эти цели из резервного фонда было выделено более 353 млн рублей. С учетом дополнительных средств всего в 2022 году будет обследовано 100 тысяч детей.