Ледяной дождь привел к отключению электроэнергии в 13 районах Нижегородской области

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Непогода вновь нарушила электроснабжение в ряде населенных пунктов Нижегородской области.

"С 00:00 11 декабря в Нижегородской области начался ледяной дождь, который привел к нарушениям энергоснабжения. Ухудшение погоды развивается по самому неблагоприятному сценарию: переход через ноль градусов, порывистый ветер, ледяной дождь и снегопад. Наиболее пострадали Вачский, Сергачский, Сеченовский, Павловский, Дальнеконстантиновский, Богородский, Перевозский, Кстовский, Арзамасский, Лысковский, Воротынский, Борский и Большемурашкинский районы", - сообщает ПАО "Россети Центр и Приволжье" в воскресенье.

Количество населенных пунктов, оставшихся без света, а также проживающих в них жителей в пресс-релизе не уточняется.

Специалисты "Нижновэнерго" продолжают работать в круглосуточном режиме с целью восстановления электроснабжения в данных районах. В организованных мобильных пунктах жители могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения, а также получить информацию об отключениях.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, в течение 11 декабря в большинстве районов Нижегородской области ожидаются дождь со снегом.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 ноября из-за ледяного дождя произошло частичное нарушение электроснабжения в ряде муниципалитетов Нижегородской области.

Как сообщал губернатор региона Глеб Никитин, на пике отключений без света тогда оставались около 120 тыс. человек.